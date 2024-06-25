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БИБИРЕВО наш дом

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Пункт сбора помощи пушистым фронтовым друзьям бойцов СВО открыли на Гончарова

В Бутырском районе волонтёры АНО «Солидарность» продолжают поддерживать не только мобилизованных жителей нашего округа, но и их четвероногих фронтовых друзей, которые под защитой наших парней чувствуют себя в безопасности.

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