Расчет 122-миллиметрового орудия М-74 смешанного артиллерийского полка Добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск, уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Часова Яра.
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