С 25 октября 2026 года по 27 марта 2027 года из нижегородского аэропорта имени Чкалова 14 авиакомпаний будут выполнять рейсы по 19 маршрутам, включая семь международных направлений — Белград, Анталью, Ереван, Ташкент, Тбилиси, Хургаду и Шарм-эль-Шейх.