С 25 октября 2026 года по 27 марта 2027 года из нижегородского аэропорта имени Чкалова 14 авиакомпаний будут выполнять рейсы по 19 маршрутам, включая семь международных направлений — Белград, Анталью, Ереван, Ташкент, Тбилиси, Хургаду и Шарм-эль-Шейх.
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