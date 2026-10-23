Егору Криду (Булаткину) может грозить штраф от двух до 5 млн рублей или лишение свободы на срок до пяти лет из-за изображения на одежде в новом клипе "Милый ублюдок".
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