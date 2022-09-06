Световые пешеходные переходы запустили на дорогах Уссурийска

"Цифровое Приморье" запустило 10 световых пешеходных переходов в трех городах края. Пять "зебр" оборудовали дополнительной подсветкой и проекцией разметки на проезжую часть во Владивостоке, еще два устройства установили в Артеме, три — в Уссурийске.