Зеленский заявил о подвижках в вопросе ударов вглубь российской территории

Давление властей Украины на союзников с целью получения возможности атаковать российскую территорию полученным от них вооружением «возможно, начинает приносить результаты», заявил президент Украины Владимир Зеленский 15 июля во время пресс-конференции в Киеве, пишет Politico.
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