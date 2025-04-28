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На Форуме безопасного интернета обозначили ключевые проблемы: зависимость от гаджетов и мошенничество

На Форуме безопасного интернета обозначили ключевые проблемы: зависимость от гаджетов и мошенничество

МОСКВА, 28 апреля, ФедералПресс. 25 апреля в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» состоялся XIV Международный Форум безопасного интернета, организованный Лигой безопасного интернета и Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям.

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