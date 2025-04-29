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Царьград

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98 мирных жителей России пострадали за неделю от атак ВСУ

98 мирных жителей России пострадали за неделю от атак ВСУ

За неделю обстрелов со стороны ВСУ пострадали 98 русских жителей, 12 из них погибли, включая ребенка.

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