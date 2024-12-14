Русский компас Джафарли Бабека Рауф Оглы. Фото: скрин видео тг канала "Русская община".
"Полетит твоя голова, любимая": Рауф Оглы преследует вдову защитника Родины
Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
А полиция- как всегда: -Когда убьют- тогда и приходите! А ведь в УК есть статья «Угроза убийством». Так что на срок этот любитель русских баб заработал! Почему эта статья не работает- загадка. Я бы только добавил в статью обязательное принудительное кастрирование. Будет действовать еще лучше отсидки! А еще надо бы добавить в УК статью о том, что непринятие мер по жалобе гражданина- карается законом!
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4 час.
Илхом Умаров
Таких уродов сразу надо расстреливать на месте.
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3 час.
vg
valerii golovin
Видимо в полиции тоже сидит "оглы" либо полиция превратилась в мусоров
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1 час.
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