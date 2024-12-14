"Полетит твоя голова, любимая": Рауф Оглы преследует вдову защитника Родины

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Sergey Ivanov

А полиция- как всегда: -Когда убьют- тогда и приходите! А ведь в УК есть статья «Угроза убийством». Так что на срок этот любитель русских баб заработал! Почему эта статья не работает- загадка. Я бы только добавил в статью обязательное принудительное кастрирование. Будет действовать еще лучше отсидки! А еще надо бы добавить в УК статью о том, что непринятие мер по жалобе гражданина- карается законом!