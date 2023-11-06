ВСУ потеряли более сотни солдат за сутки боёв на Херсонщине

Информацию о боевых потерях Киева опубликовало Министерство обороны России.За минувшие сутки боёв в островной зоне Херсонской области русские артиллеристы уничтожили две гаубицы Д-30 и М-777 в районе Токаревки.
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