Простейший способ избавиться от слежки на телефоне назвали эксперты

Простейший способ избавиться от слежки на телефоне назвали экспертыУдаление лишних, неиспользуемых приложений с телефона может сэкономить заряд батареи, ускорить работу гаджета, а ещё снизить риск слежки через ваш смартфон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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