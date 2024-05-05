В Минэнерго Украины заявили о пользе ветра и солнца против блэкаутов

Энергия света и ветра помогает Украине избежать полного нарушения энергетической системы - блэкаутов, это тот дополнительный ресурс, которым обладает страна летом, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире национального телемарафона.
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