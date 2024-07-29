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Ипотека заняла первое место по объему всех выданных кредитов в июне

Ипотека заняла первое место по объему всех выданных кредитов в июне

На нее пришлось 42% от всех июньских кредитов в России в денежном выражении. Месяцем раньше ипотека была на втором месте, ее опережали кредиты наличными По итогам июня 2024 года объем выдачи ипотеки опередил все остальные типы кредитов в России, следует из исследования «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ) (есть у редакции).

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