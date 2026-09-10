После атаки безэкипажных катеров ВСУ часть пляжей Сочи решили закрыть

Обеспечение безопасности сочинцев и гостей курорта является главной задачей местной администрации. Поэтому после атаки безэкипажных катеров ВСУ часть пляжей Сочи решили на некоторое время закрыть.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Эстония грозит ли...
- Пашинян: прежних ...
- Сибига призывает ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым