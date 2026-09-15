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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мышкин о буллитах до матча: «Кажется, эта идея была вброшена, чтобы хоккейные люди посмеялись. Или ради проверки на адекватность – с ней иногда проблемы»

Бывший вратарь «Динамо» и сборной СССР Владимир Мышкин высказался о предложении проводить серии буллитов до начала матчей.

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