Нигерийская мафия и венесуэльские наркокурьеры добрались до Европы

Нигерийские мафиозные группировки стали растущим участником незаконного оборота наркотиков из Южной Америки в Европу, проинформировал Альянс повстанцев — расследователей (Alianza Rebelde Investigativa-ARI), 28 октября сообщает InSight Crime.
Нигерийские мафиозные группировки стали растущим участником незаконного оборота наркотиков из Южной Америки в Европу, проинформировал Альянс повстанцев — расследователей (Alianza Rebelde Investigativa-ARI), 28 октября сообщает InSight Crime.
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