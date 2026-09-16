На Ямале ликвидируют 22 природных пожара

На Ямале на 16 сентября действует 22 природных пожара. Как сообщает департамент гражданской защиты, очаги расположены в Пуровском, Надымском, Красноселькупском, Приуральском районах.
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