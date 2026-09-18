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Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении украинского боевика

Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении украинского боевика

Главная военная прокуратура в 2-м Западном окружном военном суде поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении участника запрещённой в России террористической организации «Азов»* 39-летнего Сергея Кристапчука.

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