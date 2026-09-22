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Царьград

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"Украина превращается в аналог Йемена": Бондаренко назвал семь причин, почему команду Зеленского можно называть "украинскими хуситами"

"Украина превращается в аналог Йемена": Бондаренко назвал семь причин, почему команду Зеленского можно называть "украинскими хуситами"

Украинский политолог Константин Бондаренко назвал семь причин, почему команду Зеленского можно назвать "украинскими хуситами".

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