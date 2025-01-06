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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор ФХР о призыве ИИХФ принять ее правила: «Мы соблюдаем международные правила, но штраф в 1 млн франков по делу Федотова считаем несправедливым и оспариваем»

Ранее глава Международной федерации хоккея заявил, что Федерации хоккея России необходимо принять определенные правила организации.

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