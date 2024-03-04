Болгарский депутат пообещал защитить памятник советскому солдату «Алеша»

Власти Болгарии предложили снести памятник советскому солдату-освободителю «Алеша» в городе Пловдив. Депутат болгарского парламента Иван Петков заявил в беседе с РИА Новости, что это сделать не получится из-за граждан, которые защищают архитектурное сооружение.