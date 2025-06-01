Катастрофа под Брянском: провокация по срыву переговоров?

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Не поленюсь напомнить - пресловутый &quot;ФЗ-244&quot;. Слышали о таком?? &quot;тендер/шмендер&quot; называется.
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11 час.
Gennady Sokolovsky
Тебе персонально на диван должны доставить?? Идиот, УЖЕ ЕСТЬ.
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11 час.
Кот Рыжый
если бы подобное произошло в Израиле, знаете ЧТО БЫ БЫЛО, КАК БЫ ОТВЕТИЛ ИЗРАИЛЬ?! Так вот--- у нас так не получится......😡
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10 час.
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