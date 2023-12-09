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Певец Кай Метов поделился своими рассуждениями о метаморфозах шоу-бизнеса за 30 лет

Певец Кай Метов поделился своими рассуждениями о метаморфозах шоу-бизнеса за 30 лет

Певец Метов: Шоу-бизнес действительно претерпел изменения за три десятка лет Сейчас знаменитость принимает участие в проекте «Суперстар!» Фото: Актуальные новости Кай Метов признается, что в рамках проекта «Суперстар!» он стремится примерить новые роли и амплуа.

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