Певец Кай Метов поделился своими рассуждениями о метаморфозах шоу-бизнеса за 30 лет

Певец Метов: Шоу-бизнес действительно претерпел изменения за три десятка лет Сейчас знаменитость принимает участие в проекте «Суперстар!» Фото: Актуальные новости Кай Метов признается, что в рамках проекта «Суперстар!» он стремится примерить новые роли и амплуа.