Ученые разработали новый способ лечения рассеянного склероза и псориаза

Ученые из России, Молдовы и Турции разработали новый способ лечения рассеянного склероза и псориаза. Их эксперименты показали, что экзосомы (пузырьки размером 30-100 нанометров) могут помочь снизить симптомы этих заболеваний у животных.
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