Овечкин получил травму верхней части тела в игре с «Торонто». Он ударился плечом о борт

Овечкин получил травму верхней части тела в игре с «Торонто». Он ударился плечом о борт

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не доиграл до конца матч чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:4 Б). На 43-й минуте россиянин получил травму верхней части тела.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх