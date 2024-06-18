Кремль управляет различными политическими силами на территории Украины, которые работают на Россию. Бывший депутат Госдумы, сейчас признанный иностранным агентом, экстремист и террорист Илья Пономарев* заявил, что невозможно создать организованную политическую силу Москвы внутри Украины.
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