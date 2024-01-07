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Запад включает режим «сдать Украину красиво»

Запад включает режим «сдать Украину красиво»

Если внимательно посмотреть европейские ресурсы и каналы, вырисовывается примерно такая внешняя картина маслом: — Россия хочет войны НАТО, Путин – это монстр, который после своей победы на Украине пойдёт дальше на запад; — украинцы молодцы, они сдерживают Россию и тем самым защищают Европу; — Киеву надо увеличивать помощь деньгами и оружием, потому что иначе Запад […].

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