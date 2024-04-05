Задержанного ФСБ экс-главу структуры челябинского правительства оставили в СИЗО

Бывшему директору ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области», подведомственного Главному управлению юстиции правительства региона, Дмитрию Заморе, задержанному ФСБ и обвиняемому в злоупотреблении полномочиями и коррупции, продлили срок в СИЗО.
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