Военное обозрение

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В России создают боевую бронированную экипировку для военных

В России создают боевую бронированную экипировку для военных

Российские производители работают над проектом новой универсальной одежды для военнослужащих. В частности, в России создают специальную боевую бронированную экипировку для военных.

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