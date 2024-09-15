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СМИ узнали об ожидании США «плана Украины» для решения по ударам вглубь России

СМИ узнали об ожидании США «плана Украины» для решения по ударам вглубь России

Президент США Джо Байден не будет принимать решение по выдаче киевскому режиму разрешения на удары вглубь РФ американскими ракетами до того, как украинский лидер Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, предоставит свой план на этот счет.

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