Президент США Джо Байден не будет принимать решение по выдаче киевскому режиму разрешения на удары вглубь РФ американскими ракетами до того, как украинский лидер Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, предоставит свой план на этот счет.
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