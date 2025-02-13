"Боже, он прекрасен". В сети восхищаются взрослым сыном невесты Джеффа Безоса Лорен Санчес

Невеста Джеффа Безоса Лорен Санчес опубликовала в инстаграме* фото старшего сына в день его 24-летия и посвятила ему пост.
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