Евгений Герасимов: В процессе обновления столичные театры получают оборудование, которому нет аналогов

Обновление технической базы столичных театров создаст возможности для запуска в них новых проектов. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
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