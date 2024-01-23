Евгений Герасимов: В процессе обновления столичные театры получают оборудование, которому нет аналогов

Обновление технической базы столичных театров создаст возможности для запуска в них новых проектов. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.