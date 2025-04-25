Ольга Урайкина: ВНИМАНИЕ!!!!. Уважаемые жители БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА!!!

ВНИМАНИЕ!!!!Уважаемые жители БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА!!!Информируем всех о проведении проверки ваших придомовых территорий на предмет соблюдения противопожарных норм и правил благоустройства"Во исполнение предупреждения МЧС о недопущении возгорания сухой растительности на территориях города … .
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