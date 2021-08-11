Опыт южноуральских сельских школ представят на всероссийском уровне

О проекте «Сельские школы РФ» расскажут на Всероссийском дне поля. 3 директора агрошкол Челябинской области примут участие во Всероссийском дне поля.
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