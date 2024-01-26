Шмыгаль: Украина получила гарантии поддержки США по изъятию активов России

Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил в интервью газете Politico, что Киев получил от Вашингтона "все гарантии поддержки", в том числе по вопросу изъятия замороженных активов Российской Федерации для помощи Украине.
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