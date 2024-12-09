Рэпера Jay-Z обвинили в изнасиловании 13-летней девочки

Против американского рэпера Jay-Z (настоящее имя — Шон Картер) выдвинуты обвинения в изнасиловании 13-летней девочки, которое он якобы совершил в 2000 году вместе с рэпером и продюсером Шоном Комбсом (известным под псевдонимом P.
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