Рэпера Jay-Z обвинили в изнасиловании 13-летней девочки

Против американского рэпера Jay-Z (настоящее имя — Шон Картер) выдвинуты обвинения в изнасиловании 13-летней девочки, которое он якобы совершил в 2000 году вместе с рэпером и продюсером Шоном Комбсом (известным под псевдонимом P.