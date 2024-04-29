«Паук» Троицкий объявил о приостановке деятельности «Коррозии металла»

Группа «Коррозия металла» приостанавливает свою деятельность после рейда во время концерта в Нижнем Новгороде, заявил создатель и лидер музыкального коллектива Сергей Троицкий, также известный как «Паук».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии