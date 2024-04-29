Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Паук» Троицкий объявил о приостановке деятельности «Коррозии металла»

«Паук» Троицкий объявил о приостановке деятельности «Коррозии металла»

Группа «Коррозия металла» приостанавливает свою деятельность после рейда во время концерта в Нижнем Новгороде, заявил создатель и лидер музыкального коллектива Сергей Троицкий, также известный как «Паук».

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