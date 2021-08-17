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Такие выпускали 70 лет назад: при сносе гаражей во Владивостоке нашли раритет

Такие выпускали 70 лет назад: при сносе гаражей во Владивостоке нашли раритет

В администрации дальневосточной столицы рассказали о том, что в районе Толстого, 32 специалисты МУП «Содержание городских территорий» работают уже несколько дней, сносят незаконно установленные гаражи, собственников которых не удалось найти.

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