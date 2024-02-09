Из сказки в быль: В американском штате текут молочные реки

В американском штате Вирджиния появился молочный ручей из-за поломки на ферме. По словам специалистов, произошла поломка канализации, из-за чего отработанное молоко, которое должно было уйти в сточные воды, попало в ручей.
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