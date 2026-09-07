В Отрадном прошёл комиссионный обход территории

В районе Отрадное состоялся комиссионный обход территории. Мероприятие провели первый заместитель главы управы Максим Коток, заместитель главы управы Андрей Болнокин, глава муниципального округа Отрадное Валентин Андросов и депутат Совета депутатов МО Отрадное Егор Коробейников.
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