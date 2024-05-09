Путин назвал сложным взятие Бердычей

Освобождение села Бердычи в ДНР было сложной задачей, однако российским бойцам удалось успешно справиться с ней, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе состоявшейся 7 мая в Кремле встречи с военнослужащими.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии