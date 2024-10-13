Медведев: искать угрозу покушения на Трампа надо среди сторонников Байдена

Искать угрозу покушения на бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа надо не в Иране, «а среди отмороженных либералов», сторонников действующего главы Соединенных Штатов Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис, «а также среди кучи проукраинских обормотов, которых вскормили демократы».