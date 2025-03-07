Рыбные консервы покупать больше не нужно. Показываем, как сделать дома и сэкономить

Домашние рыбные консервы намного лучше магазинных, как минимум безопасностью. Используя свежую рыбу, оливковое масло и правильную стерилизацию, вы получите продукт, который превосходит магазинные аналоги по качеству и вкусу.
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