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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Динамо» о выручке от букмекера: «Предполагаю, это самая большая сумма среди клубов РПЛ» 

— Есть ли данные по билетной выручке с матча на Кубок против «Спартака», где был аншлаг, несмотря на очень высокие цены на билеты? — В этом году в целом наша посещаемость выше, выручка растет по сравнению с прошлым сезоном.

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