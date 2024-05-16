Гендиректор «Динамо» о выручке от букмекера: «Предполагаю, это самая большая сумма среди клубов РПЛ» 

— Есть ли данные по билетной выручке с матча на Кубок против «Спартака», где был аншлаг, несмотря на очень высокие цены на билеты? — В этом году в целом наша посещаемость выше, выручка растет по сравнению с прошлым сезоном.
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