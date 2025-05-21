В Крыму сотрудники полиции провели в центрах «Мои Документы» масштабную акцию «Стоп, мошенники!»

Сегодня сотрудники МВД по Республике Крым и территориальных органов совместно с представителями Общественных советов, действующих при ведомстве, организовали масштабную профилактическую акцию «Стоп, мошенники!» в многофункциональных центрах крупных городов полуострова: в Симферополе, Ялте, Евпатории и Керчи.