В Смоленской образовалась угроза разрушения жилого дома (фото)

В подвале своего жилья смоляне обнаружили не только комаров и мышей, но и лягушек Разрушение подвала и, потенциально, фундамента жилого многоквартирного дома №14 микрорайона Берёзы началось в Вязьме Смоленской области.
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