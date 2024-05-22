Муфтий Москвы Аляутдинов: запрет на никаб может вызвать у мусульман негодование

Ильдар Аляутдинов, муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети, высказался по поводу возможного запрет на никаб, который считает необходимым ввести в России Валерий Фадеев, советник президента РФ и председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
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