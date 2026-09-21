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Иран переводит конфликт в дипломатическое русло, заявил политолог

Иран переводит конфликт в дипломатическое русло, заявил политолог

Политолог, специалист по Турции и Ближнему Востоку Дмитрий Бридже в эфире программы «Мнение» на News Front передачу Соединенным Штатам Америки условий Ирана для прекращения конфликта на Ближнем Востоке.

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