Иран переводит конфликт в дипломатическое русло, заявил политолог

Политолог, специалист по Турции и Ближнему Востоку Дмитрий Бридже в эфире программы «Мнение» на News Front передачу Соединенным Штатам Америки условий Ирана для прекращения конфликта на Ближнем Востоке.
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