Прогноз для рубля, нефти и биржи на неделю: что будет с 12 по 18 августа Евгения КомароваНовая неделя приносит новые факторы на рынки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Стёрли в пыль и закатали тылы в асфальт. Украина получила мощнейший удар по тылам ВСУ, ракеты отправили на тот свет 1000 бандеровцев
- Никто не выжил: в Киеве уничтожен бункер Генштаба с генералами, откапывать трупы даже не пытались
- Трупами нацистов ВСУ завалены дороги и канавы в Курской области, а некоторых убили, не дав расстрелять наших мирных: Карта специальной военной операции на Украине на 9 августа 2024 года
Свежие комментарии